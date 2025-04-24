В Ростовской области напомнили график пассажирских судов на подводных крыльях

Напомним, на сегодняшний день судоходная пассажирская компания «Дон» располагает двумя судами на подводных крыльях «Валдай-45Р». К лету ожидают поставку «Метеора-120». Также в этом году на новых маршрутах должны построить четыре причала. В будущем суда намерены пустить в Таганрог, станицы Романовскую, Старочеркасскую и Пухляковскую.