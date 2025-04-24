В Ростовской области напомнили график пассажирских судов на подводных крыльях

Жители Ростовской области в апреле начали активно пользоваться пассажирскими рейсами на судах с подводными крыльями. Расписание перевозок уточнили в СПК «Дон».
Ежедневно можно прогуляться по реке из Ростова-на-Дону (причал № 18) в Азов (причал № 14) и обратно. При поездках из донской столицы график отправления и прибытия следующий: 9:50 — 10:50, 15:00 — 15:45. В обратную сторону: 11:50 — 12:35, 16:05 — 16:50.
Рейсы из Ростова-на-Дону (18 причал) в станицу Багаевскую (паромная переправа) и Семикаракорск (набережная) выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
График перевозок:
Отправление из Ростова-на-Дону в 9:15, прибытие в Багаевскую в 10:30;
Отправление из Багаевской в 10:50, прибытие в Семикаракорск в 12:05;
Отправление из Семикаракорска в 13:25, прибытие в Багаевскую в 14:30;
Отправление из Багаевской в 14:50, прибытие в Ростов-на-Дону в 16:05.
Ранее сообщалось о снижении базового тарифа на речные перевозки.
Напомним, на сегодняшний день судоходная пассажирская компания «Дон» располагает двумя судами на подводных крыльях «Валдай-45Р». К лету ожидают поставку «Метеора-120». Также в этом году на новых маршрутах должны построить четыре причала. В будущем суда намерены пустить в Таганрог, станицы Романовскую, Старочеркасскую и Пухляковскую.