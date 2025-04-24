Партизанское движение: от разрозненных отрядов до организованной структуры

Управление партизанскими отрядами долгое время оставалось децентрализованным. В связи с тем, что в аппарате ЦК ВКП (б) не было никакого отдела или сектора, который бы занимался организацией борьбы в тылу врага, вся основная работа по созданию партийного подполья и партизанских формирований должна была проводиться самими руководителями республиканских, областных и районных партийных организаций. Но уже в конце лета 1941 года первый секретарь ЦК КП (б) Белоруссии П. К. Пономаренко по своей инициативе разработал записку «К вопросу о постановке диверсионной работы в тылу врага». Среди предложенных мер в записке значились и «централизация руководства партизанским движением и диверсионной работой в тылу врага». Положения, высказанные в этом документе первым секретарем, сыграли большую роль и привлекли внимание к партизанскому движению высших партийных, государственных, военных и специальных инстанций. В последующих докладных записках им высказывались предложения создать Штаб руководства партизанскими отрядами и подпольными антифашистскими организациями в составе с отделами: связи, диверсионным, пропаганды и агитации и материально-техническим.