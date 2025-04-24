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Тарифы в Кстовском районе не изменятся после слияния с Нижним Новгородом

Кстовский район стал частью Нижнего Новгорода с 4 апреля.

Источник: Нижегородская правда

Льготы и тарифы жителей Кстовского района не поменяются после его присоединения к Нижнему Новгороду. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на встрече со СМИ.

По словам главы города, Кстовский район входит не в состав города, а в состав «большого муниципального округа». Он подчеркнул, что деревни и населенные пункты района сохранят свой прежний статус. Тарифы и льготы его жителей тоже никак не поменяются.

Переходный период по слиянию городов продлится до конца 2025 года. Планируется сформировать новые органы власти, а также подготовить единый бюджет и систему социального обеспечения.

Напомним, что Кстовский район официально стал частью Нижнего Новгорода с 4 апреля. Теперь территория города протягивается вдоль реки Волги от Балахнинского до Лысковского районов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Кстовский район официально появился на онлайн-картах как часть Нижнего Новгорода.