Создано высокоплотное стекло для передовой оптики

Данный материал был разработан группой исследователей под руководством профессора Университета Минуфии (Египет) Яссера Раммаха. Он представляет собой высококачественное и очень стабильное стекло, которое отличается от обычной формы этого материала тем, что в нем присутствуют примеси, повышающие его стойкость к радиации и делающие его более стабильным и интересным материалом для применения в области фотоники и оптики.