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В Аксайском районе покупательница ударила продавца

Полиция начала проверку после драки в одном из магазинов Аксайского района.
Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе разгорелся настоящий скандал в одном из магазинов — разъяренная покупательница не нашла ничего лучше, чем ударить кассира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации пресс-службы регионального ведомства, инцидент произошел во время обычной словесной перепалки между посетителями и сотрудником торговой точки. В какой-то момент одна из женщин перешла границы допустимого и нанесла удар продавцу.

— Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.