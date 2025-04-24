В Аксайском районе покупательница ударила продавца

В Аксайском районе разгорелся настоящий скандал в одном из магазинов — разъяренная покупательница не нашла ничего лучше, чем ударить кассира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
По информации пресс-службы регионального ведомства, инцидент произошел во время обычной словесной перепалки между посетителями и сотрудником торговой точки. В какой-то момент одна из женщин перешла границы допустимого и нанесла удар продавцу.
— Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.