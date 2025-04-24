Ромашковый чай: в чем его польза, когда его рекомендуется пить

Однако исследование 2011 года не выявило никакой связи между ромашковым чаем и улучшением сна. Более того, научная работа, проведенная в 2016 году, показала, что на сон влияет множество других факторов. Так, например, люди, пользующиеся смартфонами перед сном, тратят больше времени, чтобы уснуть.