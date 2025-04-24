Ромашковый чай: в чем его польза, когда его рекомендуется пить

Перед тем, как лечь спать, многие люди выпивают чай с ромашкой, чтобы вызвать сонливость. Теоретически, это правильно, так как растение содержит апигенин — вещество, которое связывается с рецепторами ГАМК в головном мозге. По сути, они являются тормозными медиаторами в нервной системе. Апигенин оказывает расслабляющее и успокаивающее действие, связываясь с этими рецепторами.
Достоверных доказательств того, что ромашка полезна для сна, нет, так как научные работы противоречат друг другу.
Так, исследование 2015 года показало, что испытуемые спустя две недели употребления ромашкового чая начали быстрее засыпать. Также у них уменьшились симптомы депрессии.
Однако исследование 2011 года не выявило никакой связи между ромашковым чаем и улучшением сна. Более того, научная работа, проведенная в 2016 году, показала, что на сон влияет множество других факторов. Так, например, люди, пользующиеся смартфонами перед сном, тратят больше времени, чтобы уснуть.
Помимо яркого экрана телефона, сон могут испортить стресс, высокая температура в помещении и общее физическое состояние человека.
Несмотря на это, пить ромашковый чай все же полезно. Почему, рассказали в издании TechInsider.
Польза ромашкового чая
Апигенин — это всего лишь одно полезное вещество в составе ромашкового чая. Есть еще несколько:
- хризин. Вещество обладает седативными свойствами и помогает снизить уровень тревожности. Также хризин помогает контролировать воспаление, иммунитет, клеточное деление и выживание клеток;
- кумарин. Это вещество известно как средство от аллергии, снимающие отеки, которые связаны с лимфообращением. Также кумарин ослабляет свертываемость крови, облегчает симптомы астмы и помогает выделению мочевой кислоты;
- дубильные вещества. Они улучшают работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют его микрофлору;
- аскорбиновая кислота. Она стимулирует кровообращение и предупреждает развитие камней в почках. Также аскорбиновая кислота является одним из важнейших веществ в работе соединительной и костной тканей;
- пектин. Он помогает организму избавляться от ядовитых веществ и пестицидов. При кишечных инфекциях или отравлениях пектин не дает вредным веществам попадать в кровь через кишечник. Он также может снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;
- каротин. Каротин необходим для развития костной ткани, укрепления ногтей и зубов. Он способствует образованию новых клеток, борется с инфекциями и даже помогает замедлить процесс старения. Каротин благотворно влияет на работу мозга, улучшает концентрацию и память. Он также защищает ткани от вредного воздействия солнечных лучей и поддерживает работу иммунной системы;
- бисаболол. Он снимает кожные раздражения и обладает противомикробными свойствами;
- эфирные масла. Они оказывают противомикробное спазмолитическое и регенерирующие влияние на организм человека.
Когда полезен ромашковый чай
При простуде
В ромашке содержится витамин С, помогающий в борьбе с простудой. Также напиток обладает потогонным и жаропонижающим свойствами, смягчает боль и способствует выведению мокроты.
При болях в кишечнике
Спазмолитические свойства чая из ромашки помогают облегчить боль в кишечнике и снять колики. Этот напиток также эффективен при метеоризме, гастрите, энтероколите и язвенной болезни.
Помимо прочего, чай способствует нормализации стула, улучшает аппетит и помогает пищеварению.
При похмелье
Стакан ромашкового чая снимает мышечные спазмы и облегчает состояние. Также он помогает справиться с головной болью, вызванный перепадами артериального давления.
При сахарном диабете
Регулярное употребление ромашкового чая поможет нормализовать сахар в крови, что особенно важно при гипергликемии: уровень глюкозы снижается, что облегчает состояние больного.
При появлении прыщей
Ромашковый чай не только улучшает внешний вид кожи, но и способствует ее оздоровлению. Он увлажняет, дезинфицирует, сужает поры и питает кожу. Благодаря своим отбеливающим свойствам, он помогает бороться с пигментацией. Для достижения результата можно не только пить чай, но и использовать его для умывания.
При заболеваниях мочеполовой системы
Многие отмечают уменьшение болевых ощущений при пиелонефрите после регулярного употребления ромашкового чая.
При проблемах с психическим здоровьем
Ромашковый чай оказывает благотворное воздействие на нервную систему. Согласно научным исследованиям, его можно применять в период депрессии и при бессоннице. Регулярное употребление чая помогает повысить работоспособность и улучшить настроение.
При различных болях
Ромашковый чай может служить в качестве обезболивающего средства при головной боли, но только при ее небольшой интенсивности. Он также помогает при перепадах давления.
Более того, некоторые женщины отмечают уменьшение болевых ощущений во время менструации после употребления ромашкового чая.
Вред ромашкового чая
Ромашковый чай может принести вред в том случае, если у человека есть аллергия на это растение.
Напиток не стоит употреблять с мочегонными и успокоительными средствами, так как он воздействует на организм так же, как и эти препараты. Из-за этого может случиться передозировка.
Поскольку чай снижает артериальное давление, людям с и так пониженным артериальным давлением нужно быть осторожными.
Помимо прочего, ромашковый чай может быть вредным при беременности. Научных доказательств этому нет, но лучше ограничиться одной кружкой напитка в неделю, так как он может повысить образование эстрогена, что, в свою очередь, спровоцирует выкидыш.
Суточная доза ромашкового чая
Как и в случае с любыми другими лекарственными растениями, с ромашкой следует соблюдать умеренность. Не рекомендуется употреблять более четырех чашек напитка в день, так как это может привести к нежелательным эффектам, вплоть до отравления.
Что будет, если пить ромашковый чай каждый день
Исследования показали, что регулярное и длительное употребление ромашкового чая может вызвать ряд нежелательных последствий, таких как кожные высыпания, проблемы с пищеварением, головокружения, тошнота, аллергические реакции, слабость и снижение тонуса. Также возможны слезотечение и повышенная чувствительность к свету.
Если употреблять по одному литру ромашкового чая ежедневно в течение месяца, то можно столкнуться с подобными симптомами.
Ранее эксперты рассказали, какой напиток полезнее для здоровья: чай, кофе или цикорий.