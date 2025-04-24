В. Федорищев: достойно примем международный форум «Россия — спортивная держава»

Сегодня состоялось важное мероприятие в рамках подготовки предстоящего осеннего спортивного форума в Самаре. Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко возглавил заседание организационного комитета форума «Россия — спортивная держава».
В работе Оргкомитета участвовали помощник президента РФ Алексей Дюмин, советник главы государства Антон Кобяков и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев.
Главным событием спортивной осени в областной столице станет Совет по развитию спорта при президенте России, основное внимание на котором уделят вопросам поддержки детской и молодежной спортивной активности.
Планируется организация масштабных спортивных мероприятий на ключевых площадках Самары и Тольятти, включая стадион «Солидарность Самара Арена», дворец спорта имени Высоцкого, площадь имени Куйбышева и водные пространства реки Волга с учётом погодных особенностей региона.
Также разработаны специальные маршруты для удобства передвижения и туризма участников мероприятия, число которых превысит три тысячи человек.
Параллельно предусмотрено открытие ста новых спортивных объектов, которые существенно улучшат инфраструктуру и станут доступными для жителей Самарской области.
Предполагается, что форум «Россия — спортивная держава» сыграет ключевую роль в возвращении нашего государства на мировую спортивную сцену.
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