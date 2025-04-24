В Перми активизировали очистку города от нелегальных граффити

В Перми граффитисты любят украшать своими произведениями фасады зданий, технические сооружения вроде трансформаторных подстанций, урны и прочее. За нелегальные граффити положен штраф — и за то, что они не были своевременно удалены, тоже. В последнем случае под санкции попадают собственники зданий, руководители управляющих организаций, должностные и юридические лица.
Лидер по количеству незаконных изображений в Перми — Свердловский район, здесь за три месяца их обнаружили более тысячи. На втором месте Мотовилиха, а среди ее микрорайонов особо привлекают самодеятельных художников Рабочий поселок, Городские горки и Садовый.