В Перми активизировали очистку города от нелегальных граффити

В Перми граффитисты любят украшать своими произведениями фасады зданий, технические сооружения вроде трансформаторных подстанций, урны и прочее. За нелегальные граффити положен штраф — и за то, что они не были своевременно удалены, тоже. В последнем случае под санкции попадают собственники зданий, руководители управляющих организаций, должностные и юридические лица.