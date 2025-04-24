Невский — пешеходам. Смольный убирает летние кафе с главной магистрали Петербурга

Предприниматели получают настоятельные рекомендации отказаться от установки веранд, несмотря на действующий договор с городом, а у тех, кто получил разрешение на уличную мебель, его отзывают. «Пешеходы в приоритете», — объясняют в Смольном.
Сезон летних кафе стартовал в Петербурге с 16 апреля. Но поставить уличные столики удалось не всем. О проблемах «Фонтанке» рассказали сразу несколько предпринимателей, чьи заведения работают на Невском проспекте.
Так, у кофейни «Чайникофф» отозвали разрешение на установку летней мебели, сообщил генеральный директор сети Михаил Гусейнов. Такие согласования рестораны получают перед началом каждого сезона — в уведомительном порядке. Арендная плата за это не взимается, но владельцы заведений обязаны убирать столики, стулья и скамейки на ночь и обеспечивать проход не менее 1,5 метров.
«Мы высаживали цветы и растения в горшках. Красивая мебель была закуплена, все это было установлено. Но пришло уведомление, что отозвано разрешение, и нам пришлось все это демонтировать», — рассказал предприниматель.
У кафе «Чайникофф» в других местах, в том числе на Сенной площади, разрешения не отзывались, говорит Михаил Гусейнов. Он не исключает, что у точки на Невском проспекте его аннулировали по ошибке, и намерен подать заявку повторно. «У нас короткий [туристический] сезон. В белые ночи люди гуляют. Мы работаем по ночам и этих туристов очень ждем. Я надеюсь, что эта досадная ошибка будет разрешена в ближайшее время», — прокомментировал предприниматель.
По мнению Михаила Гусейнова, летние веранды в центре города — одна из составляющих туристической привлекательности. «Люди приезжают в Петербург не только в Эрмитаж пойти, но и погулять по Невскому проспекту, выпить чашечку кофе в одном заведении, а в другом выпить, может быть, бокал вина», — говорит он.
К тому же с учетом ставок аренды на Невском проспекте без летних столиков заведения просто нерентабельны: в зимнее время они работают в минус и зарабатывают летом, в основном как раз за счет уличных кафе. «Без летней веранды, скорее всего, если мы не сможем ее поставить, придется кафе на Невском закрыть», — сказал он.
Несколько заведений стритфуда VЛАVАШЕ на Невском проспекте, у которых заключен договор с городом на размещение сезонных веранд, получили рекомендацию от комитета по промышленной политике не выставлять их в этом году, рассказал владелец сети Павел Крупин. По его словам, собственное кафе пойдет навстречу просьбе. «У нас террасы не приносят таких огромных денег, но у нас много ребят, которые работают на Невском, и для них отказ от летних кафе — это смерть», — отметил Павел Крупин. Владельцы франчайзинговых точек будут принимать решение самостоятельно.
В отличие от летних столиков, ставить которые можно бесплатно, при наличии полноценного договора на размещение веранды бизнес платит городу арендную плату. Расторгнуть без веских оснований такой договор в одностороннем порядке Смольный не может, но чиновники прозрачно намекнули, что тех, кто не прислушается к рекомендации, могут ожидать проверки, в ходе которых основания могут найтись, рассказал «Фонтанке» один из предпринимателей. Нужно ли будет платить за аренду, если по факту кафе работать не будет, не очевидно, но многие владельцы заведений предпочитают не рисковать.
Также бизнесу дали понять, что решение зачистить Невский от общепита принято на уровне губернатора. Его цель — обезопасить пешеходов, которые из-за нехватки места на тротуарах вынуждены переходить на проезжую часть и идти по выделенной линии для автобусов. Еще один предприниматель рассказал, что сложности возникают и с согласованием летних кафе на Московском проспекте.
В комитете по промышленной политике «Фонтанке» подтвердили, что город решил освободить главную магистраль Северной столицы от общепита. «В связи с ростом туристического потока Невский проспект должен быть максимально комфортен и удобен для прохода пешеходов», — прокомментировали там. Именно с целью создания комфортной городской среды из схемы размещения нестационарных торговых объектов исключены места на Невском проспекте, Дворцовой площади и в Александровском саду. По той же причине отзываются согласования на летние столики и бизнес просят не выставлять веранды. Впрочем, по Московскому проспекту такого решения нет, рассказали в комитете.
Ранее власти Петербурга инициировали ревизию схемы размещения нестационарных торговых объектов, по итогом которой число киосков и павильонов может сократиться в 1,5−2 раза. Сейчас в схему включено более 5 тысяч земельных участков, из которых примерно на 4,6 тысяч заключены договоры. С начала года чиновники актуализировали 3,6 тысяч мест, большую часть их которых было решено исключить, рассказывал в ходе выступления в Законодательном собрании вице-губернатор Кирилл Поляков. В частности, из схемы полностью пропали места на Невском проспекте и многих прилегающих к нему улицах — киоски, так сезонные лотки с сувенирами, тележки с мороженым и летние кафе.
По словам Кирилла Полякова, сокращать количество НТО приходится из-за жалоб жителей на качество товаров и услуг в таких точках. Кроме того, они портят облик исторического центра и затрудняют уборку улиц. Предприниматели нередко нарушают условия договора аренды, задерживают плату и захватывают соседнюю территорию. А контроль и снос незаконных ларьков дорого обходится городскому бюджету, отметил вице-губернатор.
Это не означает, что такие объекты уберут немедленно: если договор действует, бизнесу должны позволить доработать до конца срока. Но продлить или подать новую заявку не получится.