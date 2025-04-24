Невский — пешеходам. Смольный убирает летние кафе с главной магистрали Петербурга

В отличие от летних столиков, ставить которые можно бесплатно, при наличии полноценного договора на размещение веранды бизнес платит городу арендную плату. Расторгнуть без веских оснований такой договор в одностороннем порядке Смольный не может, но чиновники прозрачно намекнули, что тех, кто не прислушается к рекомендации, могут ожидать проверки, в ходе которых основания могут найтись, рассказал «Фонтанке» один из предпринимателей. Нужно ли будет платить за аренду, если по факту кафе работать не будет, не очевидно, но многие владельцы заведений предпочитают не рисковать.