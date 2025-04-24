Ушел из жизни известный башкирский музыкант Айрат Халиков

Профессиональный путь артиста начался в 1988 году в качестве аккомпаниатора народного ансамбля танца ДК РТИ Уфы. За годы творческой деятельности Халиков работал в татарском театре «Нур», фольклорном коллективе «Ядкар» Башгосфилармонии, центре творческой молодежи «Нурлы». С 1998 по 2023 год он возглавлял театр-студию «Ай-Рад», где занимался педагогической и концертной деятельностью.