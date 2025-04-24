Ушел из жизни известный башкирский музыкант Айрат Халиков

Ушел из жизни музыкант, певец и композитор Айрат Халиков. Как рассказали коллеги артиста, причиной смерти стала тяжелая болезнь.
Айрат Ягьфарович, как сообщает информационное агентство «Башинформ», родился 10 февраля 1967 года в деревне Амирово Стерлибашевского района. Получил образование в Республиканской школы-интерната музыкального воспитания (ныне имени Газиза Альмухаметова) и в Уфимском училище и институте искусств.
Профессиональный путь артиста начался в 1988 году в качестве аккомпаниатора народного ансамбля танца ДК РТИ Уфы. За годы творческой деятельности Халиков работал в татарском театре «Нур», фольклорном коллективе «Ядкар» Башгосфилармонии, центре творческой молодежи «Нурлы». С 1998 по 2023 год он возглавлял театр-студию «Ай-Рад», где занимался педагогической и концертной деятельностью.
Айрат Халиков исполнял песни на шести языках — итальянском, испанском, французском, английском, русском, башкирском и татарском. Его талант был отмечен многочисленными наградами, включая Гран-при международного конкурса «Урал моңо» (1997) и звание заслуженного артиста Республики Татарстан (2008).
В 2023—2024 годах занимал должность директора Уфимского районного дома культуры.
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