Петербургский губернатор рассказал, когда метро «Удельная» откроют для пассажиров

«В Петербурге станция метро “Удельная” откроется для пассажиров в 5:30 25 апреля», — пишут СМИ со ссылкой на слова губернатора.
Планируется, что до конца года на «Удельной» установят турникеты с биометрической системой оплаты. Издание 78.ru уточняет, что на станции заменили напольное покрытие и фасадную облицовку. Кроме того, рабочие уделили внимание инженерным системам, были проведены гидроизоляционные работы.
Напомним, что станция не работала с 1 июня 2024 года. До этого «Удельную» не ремонтировали 42 года.