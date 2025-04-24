Петербургский губернатор рассказал, когда метро «Удельная» откроют для пассажиров

Планируется, что до конца года на «Удельной» установят турникеты с биометрической системой оплаты. Издание 78.ru уточняет, что на станции заменили напольное покрытие и фасадную облицовку. Кроме того, рабочие уделили внимание инженерным системам, были проведены гидроизоляционные работы.