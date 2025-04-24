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Петербургский губернатор рассказал, когда метро «Удельная» откроют для пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля, ФедералПресс. Губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что метро «Удельная» откроется для пассажиров утром 25 апреля. Ранее станцию закрывали на капитальный ремонт.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В Петербурге станция метро “Удельная” откроется для пассажиров в 5:30 25 апреля», — пишут СМИ со ссылкой на слова губернатора.

Планируется, что до конца года на «Удельной» установят турникеты с биометрической системой оплаты. Издание 78.ru уточняет, что на станции заменили напольное покрытие и фасадную облицовку. Кроме того, рабочие уделили внимание инженерным системам, были проведены гидроизоляционные работы.

Напомним, что станция не работала с 1 июня 2024 года. До этого «Удельную» не ремонтировали 42 года.