В Ростове до 1 июня благоустроят детскую площадку в Ворошиловском районе

Ростов-на-Дону всерьез взялся за модернизацию детских площадок. Первые результаты уже видны в Ворошиловском районе, где завершается благоустройство по адресу: пр. Королева, 25/2. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Скрябин.
Ранее жители Ворошиловского района обратились с просьбой о благоустройстве. По словам Александра Скрябина, подрядная организация уже заканчивает работы на детской игровой площадке. Сейчас там установлен новый игровой комплекс, беседка, карусель, освещение и тротуар.
Полностью работы по монтажу будут завершены до 1 июня текущего года.