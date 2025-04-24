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В Ростове до 1 июня благоустроят детскую площадку в Ворошиловском районе

В Ростове активно начали благоустраивать детские площадки.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону всерьез взялся за модернизацию детских площадок. Первые результаты уже видны в Ворошиловском районе, где завершается благоустройство по адресу: пр. Королева, 25/2. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Скрябин.

Ранее жители Ворошиловского района обратились с просьбой о благоустройстве. По словам Александра Скрябина, подрядная организация уже заканчивает работы на детской игровой площадке. Сейчас там установлен новый игровой комплекс, беседка, карусель, освещение и тротуар.

Полностью работы по монтажу будут завершены до 1 июня текущего года.