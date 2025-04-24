В Ростове до 1 июня благоустроят детскую площадку в Ворошиловском районе

Ростов-на-Дону всерьез взялся за модернизацию детских площадок. Первые результаты уже видны в Ворошиловском районе, где завершается благоустройство по адресу: пр. Королева, 25/2. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Скрябин.