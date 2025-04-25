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Крымская федерация ММА признана лучшей в России

Крымскую федерацию ММА признали лучшей по эффективности работы в России и Южном федеральном округе.

Источник: Сергей Аксёнов / Telegram

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Он также отметил, что тренер крымской федерации Вадим Курило стал лучшим детским тренером в указанном виде спорта.

Аксёнов подчеркнул, что такие результаты показали характер и волю к победе, которые проявляют спортсмены. По словам главы, высокие достижения также стали возможны благодаря опытным тренерам и наличию сильной спортивной школы в Крыму.

Ранее сообщалось, что крымчанин Аким Мамутов занял второе место на Первенстве России по ММА. Он провел 5 боев, а также победил действующего чемпиона страны и других лидеров.