Крымская федерация ММА признана лучшей в России

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Он также отметил, что тренер крымской федерации Вадим Курило стал лучшим детским тренером в указанном виде спорта.
Аксёнов подчеркнул, что такие результаты показали характер и волю к победе, которые проявляют спортсмены. По словам главы, высокие достижения также стали возможны благодаря опытным тренерам и наличию сильной спортивной школы в Крыму.
Ранее сообщалось, что крымчанин Аким Мамутов занял второе место на Первенстве России по ММА. Он провел 5 боев, а также победил действующего чемпиона страны и других лидеров.