Невролог объяснил, что на самом деле убивает наш мозг

Специалист объяснил, что у людей, не занимающихся интеллектуальной деятельностью, происходят необратимые изменения. При вскрытии видно — у таких людей почти нет извилин, кора мозга гладкая, как у приматов. Нейроны массово гибнут без умственной нагрузки.