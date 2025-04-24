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Невролог объяснил, что на самом деле убивает наш мозг

Невролог шокировал заявлением: что опаснее для мозга крепкий алкоголь или лень.
Источник: Комсомольская правда

Шокирующее заявление сделал врач-невролог Павел Хорошев — оказывается, отсутствие умственной нагрузки вредит мозгу больше, чем алкоголь. Об этом специалист рассказал в интервью Инфо24.

Специалист объяснил, что у людей, не занимающихся интеллектуальной деятельностью, происходят необратимые изменения. При вскрытии видно — у таких людей почти нет извилин, кора мозга гладкая, как у приматов. Нейроны массово гибнут без умственной нагрузки.

Парадоксально, но многие известные личности, употреблявшие алкоголь, сохраняли ясность ума до глубокой старости.

— Секрет в постоянной умственной работе, — поясняет Хорошев. — Если мозг активно функционирует, он компенсирует потери от вредных привычек.