Минобразования высказалось о проведении выпускных в детсадах в Беларуси

В Минобразования заметили, что кто-то из детей будет петь песню, кто-то — танцевать, а кто-то — декларировать стихи. Сказано, что в данный день все будет по-особенному. В ведомстве уточнили, что на мероприятие будут приглашены родители, а также бабушки и дедушки. Вместе с тем малышей порадуют конфетами, печеньем, соком.