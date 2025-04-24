Минобразования высказалось о проведении выпускных в детсадах в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства образования.
В ведомстве обратили внимание, что для многих белорусских семей сейчас наступила горячая пора: выпускники готовятся к ЦЭ и ЦТ, а самые маленькие вместе с родителями ведут подготовку к выпускным в детских садах.
«По доброй традиции в нашей стране для дошколят проводят праздник “Выпуск в школу”. По-настоящему запоминающееся событие для старшей группы малышей станет теплым воспоминанием о колыбели детства на долгие годы», — говорится в сообщении.
В Минобразования заметили, что кто-то из детей будет петь песню, кто-то — танцевать, а кто-то — декларировать стихи. Сказано, что в данный день все будет по-особенному. В ведомстве уточнили, что на мероприятие будут приглашены родители, а также бабушки и дедушки. Вместе с тем малышей порадуют конфетами, печеньем, соком.
«Обращаем внимание, что при организации мероприятий в детских садах должны строго соблюдаться требования безопасности. Об этом в первую очередь необходимо помнить педагогам и родителям», — акцентировал внимание в Министерстве образования Беларуси.
Ранее Мингорисполком сказал о запрете на «сладкие столы» в детсадах: «Режиму здоровьесбережения не соответствует».
Тем временем Минобразования сказало, кто может поступить без экзаменов в вузы Беларуси.
А еще Минобразования рассказало, как пройдут выпускные вечера в Беларуси.