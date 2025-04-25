В соцсетях появилось видео с гуляющими по полю в Пермском крае слонами

Видео с гуляющими по полю в Пермском крае слонами появилось в сообществе «Пермь. Новости. Подслушано».
На кадрах, опубликованных пермяком — три слона, которые мирно пасутся в поле. Рядом стоят два человека, присматривающие за огромными животными.
«Еду домой, в Пермь. Всё как бы ничего, только одно “но” — слоны. Настоящие слоны, индийские. Ребята, сколько лет живу, но слонов у нас вижу в первый раз», — удивляется мужчина.
На снятом пермяков видео — грузовик с надписью «Шоу слонов». По всей видимости, попавшие в кадр слоны направлялись в Пермь с цирковой труппой.
«Билетов не надо, всё и так посмотрели», «Даёшь мамонтов!» — шутят подписчики сообщества в комментариях.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Сети обнародовано видео прощания слонихи, год жившей в Перми, с умершей подругой. Цирковая слониха Магда и её подруга Дженни были неразлучны более 25 лет. Большие артистки объездили с выступлениями всю Россию, страны СНГ и Европу. Подруги даже успели сняться в кино и в рекламе.