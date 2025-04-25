В соцсетях появилось видео с гуляющими по полю в Пермском крае слонами

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Сети обнародовано видео прощания слонихи, год жившей в Перми, с умершей подругой. Цирковая слониха Магда и её подруга Дженни были неразлучны более 25 лет. Большие артистки объездили с выступлениями всю Россию, страны СНГ и Европу. Подруги даже успели сняться в кино и в рекламе.