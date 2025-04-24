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Совмин изменил требования к проведению ярмарок в Беларуси

Правительство внесло изменения в проведение ярмарок в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совмин изменил требования к проведению ярмарок в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.

«Правительство скорректировало требования к проведению ярмарок», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что соответствующее постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным. Согласно документу, вводится обязанность организатора ярмарки, связанная с предоставлением мест белорусским производителям.

Вместе с тем уточняется перечень сведений, которые указываются организатором ярмарки в заявлении о согласовании ее проведения. Кроме того, будут расширены основания, служащие для отказа в согласовании проведения ярмарки. Также устанавливается срок проведения одной ярмарки. Сказано, что речь идет про не более чем 30 календарных дней подряд.

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