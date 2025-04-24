Совмин изменил требования к проведению ярмарок в Беларуси

Вместе с тем уточняется перечень сведений, которые указываются организатором ярмарки в заявлении о согласовании ее проведения. Кроме того, будут расширены основания, служащие для отказа в согласовании проведения ярмарки. Также устанавливается срок проведения одной ярмарки. Сказано, что речь идет про не более чем 30 календарных дней подряд.