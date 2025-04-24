Мединский предложил доработать учебник истории с учетом подвигов на СВО

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил доработать готовящееся новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов и обновить пантеон героев СВО с учетом событий последних двух лет.
«Мы готовим очередное издание единого госучебника по истории для 11-го класса. Мне кажется, что последнюю главу учебника надо было бы доработать. Возможно, обновить пантеон героев (СВО — ред.), который мы тогда писали еще в июне 23-го года», — сказал он на пресс-конференции, посвященной издательским проектам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мединский поручил проработать этот вопрос совместно с членом правления Союза писателей России Олегом Роем, который пообещал предоставить собранные им и его командой материалы о подвигах участников СВО.
«Мы даже собрали материалы о подвигах, которые совершались в Великой Отечественной войне и были повторены уже сейчас на СВО. В том числе и два подвига Александра Матросова, которые абсолютно четко были повторены», — отметил Рой.