Мединский предложил доработать учебник истории с учетом подвигов на СВО

«Мы готовим очередное издание единого госучебника по истории для 11-го класса. Мне кажется, что последнюю главу учебника надо было бы доработать. Возможно, обновить пантеон героев (СВО — ред.), который мы тогда писали еще в июне 23-го года», — сказал он на пресс-конференции, посвященной издательским проектам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.