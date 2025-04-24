Белорусы ждут стабильности, развития и дебюрократизации от новой пятилетки. Подробности рассказал директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров, пишет БелТА.
Сообщается, что социсследование про ожидания от будущей пятилетки состояло из поквартирного опроса, а также опроса на онлайн-платформе Меркаванне.бел. Макаров обратил внимание, что его итоги показали: желания белорусов стабильны — рост благосостояния, дебюрократизация, а также инновационное развитие, мир, сохранение традиций, развитие промышленности, новых отраслей. Он уточнил, что перечисленные позиции заложены в концепцию программы социально-экономического развития, в приоритеты и направления.
Сообщается, что некоторые из исследований проводились ранее. Что касается социсследования об ожиданиях белорусов, то оно было проведено по поручению премьер-министра буквально за месяц. Так, офлайн опросили примерно 1500 человек, а через электронную платформу — 30 000 человек.
— Сам опросник был достаточно большой. И 30 тыс. — это только те, кто дошли до финала, — заметил Макаров.
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