Белорусы ждут стабильности, развития и дебюрократизации от новой пятилетки

Сообщается, что социсследование про ожидания от будущей пятилетки состояло из поквартирного опроса, а также опроса на онлайн-платформе Меркаванне.бел. Макаров обратил внимание, что его итоги показали: желания белорусов стабильны — рост благосостояния, дебюрократизация, а также инновационное развитие, мир, сохранение традиций, развитие промышленности, новых отраслей. Он уточнил, что перечисленные позиции заложены в концепцию программы социально-экономического развития, в приоритеты и направления.