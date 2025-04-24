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Минтруда назвало три сферы, где белорусы чаще всего травмируются на производстве

Стали известны три сферы, где белорусы чаще всего травмируются на производстве.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда назвало три сферы, где белорусы чаще всего травмируются на производстве. Подробности озвучил директор Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Александр Семич, сообщает БелТА.

По его словам, в 2024 году топ-три областей экономики, в которых чаще всего случаются несчастные случаи на работе, оказались сельское хозяйство, строительство, а также промышленность. Представитель Минтруда добавил, что это отрасли, где высокая степень механизации и, вместе с тем, высокая доля ручного труда.

Ранее Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.

Тем временем Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.