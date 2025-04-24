Минтруда назвало три сферы, где белорусы чаще всего травмируются на производстве

По его словам, в 2024 году топ-три областей экономики, в которых чаще всего случаются несчастные случаи на работе, оказались сельское хозяйство, строительство, а также промышленность. Представитель Минтруда добавил, что это отрасли, где высокая степень механизации и, вместе с тем, высокая доля ручного труда.