Минтруда назвало три сферы, где белорусы чаще всего травмируются на производстве. Подробности озвучил директор Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Александр Семич, сообщает БелТА.
По его словам, в 2024 году топ-три областей экономики, в которых чаще всего случаются несчастные случаи на работе, оказались сельское хозяйство, строительство, а также промышленность. Представитель Минтруда добавил, что это отрасли, где высокая степень механизации и, вместе с тем, высокая доля ручного труда.
Ранее Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.
Тем временем Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.