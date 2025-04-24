Анонсировано формирование Совета по развитию креативных индустрий при главе Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с участниками Форума креативных индустрий, в ходе которой объявил о новых мерах поддержки творческого сообщества республики. В своей публикации в социальных сетях руководитель региона подчеркнул важность развития креативной экономики как стратегического направления, отметив, что доля креативных индустрий в валовом региональном продукте региона должна вырасти с текущих 2,5% до 6% к 2030 году.
Хабиров сообщил о подписании указа о создании Совета по развитию креативных индустрий при главе республики, первое заседание которого состоится уже завтра. Также анонсировано создание специализированного центра поддержки творческих инициатив и формирование фонда финансирования креативных проектов.
Глава региона заявил о введении регулярных встреч «Час креативных индустрий» по аналогии с «Инвестчасом», которые будут проходить каждые две недели. Руководитель республики выразил уверенность, что системная работа в этом направлении позволит региону стать лидером среди российских регионов в сфере креативной экономики.
Радий Хабиров особо отметил, что развитие креативных индустрий является поручением президента России, и подчеркнул необходимость коммерциализации интеллектуальных продуктов. По его словам, республика готова оказывать всестороннюю поддержку творческим проектам с высоким потенциалом развития.
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