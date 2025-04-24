Анонсировано формирование Совета по развитию креативных индустрий при главе Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с участниками Форума креативных индустрий, в ходе которой объявил о новых мерах поддержки творческого сообщества республики. В своей публикации в социальных сетях руководитель региона подчеркнул важность развития креативной экономики как стратегического направления, отметив, что доля креативных индустрий в валовом региональном продукте региона должна вырасти с текущих 2,5% до 6% к 2030 году.