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Грозу со слабым ветром ожидают в Самарской области ночью 25 апреля

Специалисты Приволжского УГМС рассказали о погоде в 63-м регионе в начале пятницы.

Специалисты Приволжского УГМС рассказали о погоде в 63-м регионе в начале пятницы.

Синоптик Приволжского УГМС Надежда Пестрикова считает, что ночью 25 апреля в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами дадут о себе знать кратковременные дожди и гроза.

Температура воздуха в губернии составит от +9 до примерно +14 градусов по Цельсию. Специалист местного учреждения прогнозирует слабый и неустойчивый ветер.

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