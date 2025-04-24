Грозу со слабым ветром ожидают в Самарской области ночью 25 апреля

Специалисты Приволжского УГМС рассказали о погоде в 63-м регионе в начале пятницы.
Синоптик Приволжского УГМС Надежда Пестрикова считает, что ночью 25 апреля в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами дадут о себе знать кратковременные дожди и гроза.
Температура воздуха в губернии составит от +9 до примерно +14 градусов по Цельсию. Специалист местного учреждения прогнозирует слабый и неустойчивый ветер.
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