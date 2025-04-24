Госинспекция труда: мужчины составляют 96,2% погибших на производстве в Беларуси

Он уточнили, что подобные показатели уже не первый год указывают на то, что женщины более спокойные, менее эмоциональные и более дисциплинированные в отличие от мужчин. Вместе с тем Семич добавил, что в 2024 году 17 пострадавших сотрудников было младше 18 лет и двое из них погибли.