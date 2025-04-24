Госинспекция труда: мужчины составляют 96,2% погибших на производстве в Беларуси

Госинспекция труда сказала, что мужчины составляют 96,2% погибших на производстве в Беларуси. Об этом рассказал директор Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Александр Семич, сообщает БелТА.
Семич отметил, что в 2024 году 74% потерпевших оказались мужчины.
— Среди погибших — 96,2%, — обратил внимание директор Департамента государственной инспекции труда.
Он уточнили, что подобные показатели уже не первый год указывают на то, что женщины более спокойные, менее эмоциональные и более дисциплинированные в отличие от мужчин. Вместе с тем Семич добавил, что в 2024 году 17 пострадавших сотрудников было младше 18 лет и двое из них погибли.
По словам специалиста, среднестатистический погибший на производстве — это мужчина 44−45 лет. Он сообщил, что в прошлом году каждый третий погибший на момент травмирования имел стаж работы по специальности менее одного года.
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