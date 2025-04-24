Минтруда урегулирует охрану труда при дистанционной работе в Беларуси. Подробности рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, передает БелТА.
По его словам, в 2025 году Минтруда намерено подготовить проект закон, который внесет изменения в закон «Об охране труда». Старовойтов заметил, что подобное будет сделано согласно с планом подготовки проекта закона на 2025 год.
Он отметил, что уже была создана рабочая группа, включающая в себя и представителей бизнеса, и предприятий, и профсоюзов, и объединения нанимателей, и республиканские органы власти. Представитель Минтруда обратил внимание, что группа уже работает.
— У нас достаточно много предложений, которые мы постараемся реализовать в этом новом проекте, — заметил Старовойтов.
Он акцентировал внимание на том, что будет уделено внимание также организациях, действующей терминологии и дистанционным работникам.
— Мы предполагаем включить отдельную статью закона «Об охране труда», где уточним обязанности нанимателя и работника в отношении охраны труда дистанционных работников, — пояснил заместитель министра труда.
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