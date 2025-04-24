Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последний горячий денёк перед резким похолоданием: В Молдове ожидаются +28 градусов, но уже в выходные дождь и холод

Погода в Молдове в пятницу, 25 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днём +27 ночью, +14 градусов. Средняя скорость ветра 11 км/ч, максимальные порывы — 30 км/час. Облачно с прояснениями.

В прошлом году 25 апреля было + 22 градуса.

На юге Молдовы 25 апреля днём +28, ночью + 13 градусов. Кратковременные грозовые дожди.

На севере страны днём +23, ночью +8. Переменная облачность.

Кстати, сегодня в 18.00 в Кишиневе на солнышке, было +32! И вот к выходным резко похолодает. Ну и как организм может переносить такие резкие перепады температур?

+32 в 18.00. Фото: КП.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове все плохо — импорт растет, а экспорт падает: «Сегодня ничего сделать уже нельзя, надо дождаться выборов, а после них уже думать, как переломить ситуацию» — мнение.

Александр Муравский, экс-министр экономики, пояснил — что приводит к сокращению экспорта (далее…).

87-летний житель Молдовы каждое 9 мая надевает Георгиевскую ленту, и его каждый год штрафуют: «Полицейские делают вид, что меня не замечают, отворачиваются, им стыдно выполнять дурацкие приказы».

Сергей Ильич Басюк и в этом году на День Победы наденет Георгиевскую ленту (далее…).

У премьер-министра опять проблемы с арифметикой: По подсчетам Речана на одного взрослого нужно 3 тонны воды в Молдове — столько в месяц тратят, — а он собрался водопровод из Карпат тянуть.

Власти Молдовы не особо дружат с базовыми науками и со здравым смыслом (далее…).