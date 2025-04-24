Последний горячий денёк перед резким похолоданием: В Молдове ожидаются +28 градусов, но уже в выходные дождь и холод

В Кишиневе днём +27 ночью, +14 градусов. Средняя скорость ветра 11 км/ч, максимальные порывы — 30 км/час. Облачно с прояснениями.
В прошлом году 25 апреля было + 22 градуса.
На юге Молдовы 25 апреля днём +28, ночью + 13 градусов. Кратковременные грозовые дожди.
На севере страны днём +23, ночью +8. Переменная облачность.
Кстати, сегодня в 18.00 в Кишиневе на солнышке, было +32! И вот к выходным резко похолодает. Ну и как организм может переносить такие резкие перепады температур?
+32 в 18.00. Фото: КП.
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