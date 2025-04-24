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Ростовский зоопарк вошел в число финалистов национальной премии

Зоопарк-чемпион: Ростовский зоопарк второй раз подряд признан лучшим в России.

Источник: Комсомольская правда

Ростовский зоопарк снова доказал свое лидерство — он второй год подряд становится победителем национальной премии «Парки России» в номинации «Зоопарк года». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Скрябин.

Особенно жюри отметило уникальное сочетание научной работы и просветительской деятельности, которое стало визитной карточкой нашего зоопарка.

— Ростовский зоопарк — одно из самых любимых мест для посещения, и важно, что он является частью нашей культурной жизни, — говорится в сообщении.

Отметим, что Зоопарк был основан благодаря первому в донской регионе кружку любителей живой природы и в 2027 году мы с вами отметим 100 лет со дня его основания.