Ростовский зоопарк вошел в число финалистов национальной премии

Ростовский зоопарк снова доказал свое лидерство — он второй год подряд становится победителем национальной премии «Парки России» в номинации «Зоопарк года». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Александр Скрябин.
Особенно жюри отметило уникальное сочетание научной работы и просветительской деятельности, которое стало визитной карточкой нашего зоопарка.
— Ростовский зоопарк — одно из самых любимых мест для посещения, и важно, что он является частью нашей культурной жизни, — говорится в сообщении.
Отметим, что Зоопарк был основан благодаря первому в донской регионе кружку любителей живой природы и в 2027 году мы с вами отметим 100 лет со дня его основания.