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В Курчатовском институте создадут базовую кафедру Петрозаводского госуниверситета

Как сообщил ректор ПетрГУ, базовая кафедра будет специализироваться на микроэлектронике.

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 апреля. /ТАСС/. Базовая кафедра Петрозаводского госуниверситета будет работать в Курчатовском институте, сообщил ректор вуза Анатолий Воронин после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между ПетрГУ и национальным исследовательским центром (НИЦ).

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук посетил Петрозаводск. В рамках своего визита в Карелию он провел лекцию в ПетрГУ, где рассказал о работе национального исследовательского центра. На встречу пригласили преподавателей, студентов и аспирантов вуза.

«Мы сегодня проговорили, что создаем базовую кафедру в Курчатовском институте и обсуждали с Михаилом Валентиновичем вопрос о проведении стажировок, аспирантских работах, выстраивании плодотворного сотрудничества с лучшим научным центром не только в России, но и в мире», — сказал он.

Как сообщил ТАСС ректор ПетрГУ, базовая кафедра будет специализироваться на микроэлектронике, но в дальнейшем добавятся и другие направления.

Еще одним примером сотрудничества сторон стало открытие на базе ПетрГУ первого в России учебно-лабораторного класса промышленной автоматизации НИЦ «Курчатовский институт», которое состоялось в четверг. Установленное там оборудование поможет в достижении технологического суверенитета страны.