В Курчатовском институте создадут базовую кафедру Петрозаводского госуниверситета

«Мы сегодня проговорили, что создаем базовую кафедру в Курчатовском институте и обсуждали с Михаилом Валентиновичем вопрос о проведении стажировок, аспирантских работах, выстраивании плодотворного сотрудничества с лучшим научным центром не только в России, но и в мире», — сказал он.