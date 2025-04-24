Утром 25 апреля самарцы увидят редкое космическое явление — «небесную улыбку»

Тем не менее, наличие бинокля или небольшого телескопа позволит насладиться деталями, такими как фазы Венеры или поверхность спутника Земли. Но самое главное условие успешного наблюдения — хорошая погода и открытый горизонт на восточном направлении. Если небо будет чистым, будет легко разглядеть всю композицию собственными глазами.