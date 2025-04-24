Минобр опроверг удаление школьницы с ЕГЭ в Дагестане из-за надписи на руке

МАХАЧКАЛА, 24 апр — РИА Новости. Надписи, связанные с заданиями контрольно-измерительных материалов (КИМ), были нанесены на руке школьницы в Дагестане, которую удалили с ЕГЭ якобы за надпись «женщина» на руке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки республики.
В четверг в одном из Telegram-каналов появилась информация, что девочку из Дагестана удалили с экзамена по обществознанию за надпись «женщина» на руке и составили акт о нарушении правил. Сообщалось, что суд встал на сторону девочки, которой дали дополнительную попытку в резервный день, а попытка минобрнауки республики обжаловать решение суда оказалась безуспешной.
«За слово “женщина” не могут ребенка просто взять и удалить. Были записи, связанные с заданиями КИМ, которые ребенок стер до того, как его отвели в штаб. Записи на руках участника государственной итоговой аттестации (ГИА), относящиеся к содержанию КИМ и их связи с заданием, которое решал участник ГИА во время экзамена, согласно пунктам 72 и 73 Порядка проведения ГИА-11, являются достаточным основанием для удаления участника с экзамена», — рассказала собеседница агентства.
В министерстве отметили, что апелляционное определение Верховного суда Дагестана оставило жалобу минобрнауки Дагестана без удовлетворения из-за того, что ответственные лица пункта проведения экзамена должным образом не зафиксировали выявленное нарушение.