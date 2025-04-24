Минобр опроверг удаление школьницы с ЕГЭ в Дагестане из-за надписи на руке

«За слово “женщина” не могут ребенка просто взять и удалить. Были записи, связанные с заданиями КИМ, которые ребенок стер до того, как его отвели в штаб. Записи на руках участника государственной итоговой аттестации (ГИА), относящиеся к содержанию КИМ и их связи с заданием, которое решал участник ГИА во время экзамена, согласно пунктам 72 и 73 Порядка проведения ГИА-11, являются достаточным основанием для удаления участника с экзамена», — рассказала собеседница агентства.