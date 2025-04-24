Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 25 апреля

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
25 апреля в народном календаре носит название Василий Парильщик или Василий Парийский. Этот день связан с именем святого Василия, епископа Парийского, почитаемого в православии.
Главная особенность даты — пробуждение земли от зимнего сна. Считалось, что к этому времени почва уже достаточно прогревается, чтобы начать полевые работы.
Василий Парильщик получил свое прозвище из-за поверья, что солнце в этот день «парит» землю, то есть делает ее теплой и готовой к посеву. В старину верили, что медведи окончательно покидают свои берлоги, а значит, весна вступает в свои права. Этот день также называли «днем росы», так как утренняя роса считалась целебной и придавала силы.
25 апреля — переломный момент между весной и летом, когда природа окончательно пробуждается, а люди готовятся к активным сельскохозяйственным работам.
Что делали на Руси в этот день?
25 апреля крестьяне начинали активную подготовку к посевной, а также проводили обряды, связанные с плодородием.
Особое внимание уделяли земле: выходили в поле, проверяли, насколько она прогрелась, и начинали первые посевы ранних культур. Женщины собирали целебные травы и коренья, так как считалось, что в этот день они обладают особой силой. Проводили обряды на удачу и достаток: например, закапывали в землю монету, чтобы год был урожайным. Умывались утренней росой — это сулило здоровье и красоту. Выгоняли скот на пастбище, чтобы животные набрались сил после зимы.
Чего не стоит делать в этот день, 25 апреля?
Народные поверья предупреждают о некоторых запретах, связанных с этим днем.
Нельзя ссориться и сквернословить — это может привлечь неудачи. Не стоит лениться — день считается благоприятным для труда, а безделье может привести к финансовым проблемам. Не рекомендуется отказывать в помощи, особенно если просят что-то связанное с землей или хозяйством. Нельзя оставлять грязную посуду — это сулит разлад в семье. Нежелательно давать в долг, иначе деньги могут не вернуться.
Также не стоит игнорировать природные знаки — если в этот день вы увидели змею или медведя (в местностях, где они водятся), это может быть предупреждением.
Приметы погоды на 25 апреля.
Наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду на ближайшие недели и даже урожайность.
Если солнце яркое и греет сильно — лето будет жарким и сухим. Если утро туманное — к дождливому лету. Если береза распустила листья раньше ольхи — лето будет солнечным, если наоборот — дождливым. Если в этот день дождь — май будет теплым и урожайным. Если слышно кукушку — скоро установится стабильное тепло. Если ночь звездная — к хорошему урожаю ягод и грибов.
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