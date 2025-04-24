Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 25 апреля

Василий Парильщик получил свое прозвище из-за поверья, что солнце в этот день «парит» землю, то есть делает ее теплой и готовой к посеву. В старину верили, что медведи окончательно покидают свои берлоги, а значит, весна вступает в свои права. Этот день также называли «днем росы», так как утренняя роса считалась целебной и придавала силы.