Задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве парня в Пятигорске

Третьего подозреваемого в жестоком убийстве 20-летнего Егора в Пятигорске задержали в Ростове. 15-летний подросток попался благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город». Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.
Как рассказал адвокат семьи погибшего Михаил Роганов, подозреваемый вышел в магазин после долгого затворничества у родственников. Камеры фиксируют всех — так его и вычислили. После задержания подростка доставили в отделение, а затем передали следователям из Ставрополья.
Напомним, что 17 марта в Пятигорске группа подростков напала на Егора. Жертву забрызгали перцовым баллончиком и избивали. Смерть наступила от удушения. Ранее были задержаны двое 14-летних подозреваемых. Отметим, что расследование курирует лично глава СКР Александр Бастрыкин. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии.