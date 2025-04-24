Задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве парня в Пятигорске

Как рассказал адвокат семьи погибшего Михаил Роганов, подозреваемый вышел в магазин после долгого затворничества у родственников. Камеры фиксируют всех — так его и вычислили. После задержания подростка доставили в отделение, а затем передали следователям из Ставрополья.