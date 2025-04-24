Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве парня в Пятигорске

Цепь задержаний: третьего подростка взяли под стражу по делу об убийстве в Пятигорске.

Источник: Комсомольская правда

Третьего подозреваемого в жестоком убийстве 20-летнего Егора в Пятигорске задержали в Ростове. 15-летний подросток попался благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город». Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.

Как рассказал адвокат семьи погибшего Михаил Роганов, подозреваемый вышел в магазин после долгого затворничества у родственников. Камеры фиксируют всех — так его и вычислили. После задержания подростка доставили в отделение, а затем передали следователям из Ставрополья.

Напомним, что 17 марта в Пятигорске группа подростков напала на Егора. Жертву забрызгали перцовым баллончиком и избивали. Смерть наступила от удушения. Ранее были задержаны двое 14-летних подозреваемых. Отметим, что расследование курирует лично глава СКР Александр Бастрыкин. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии.