Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все рестораны на воде в Ростове могут быть незаконными

В Ростове-на-Дону рестораны на воде могут признать незаконными.

Источник: Комсомольская правда

Все плавучие рестораны на ростовской набережной не имеют законного статуса. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на председателя совета директоров АО «Ростовский порт» Олега Грызлова. Этот вопрос обсудили во время круглого стола ТПП по вопросам правового статуса морских портов Азова и Ростова.

По словам спикера, все существующие рестораны-причалы на набережной Донской столицы находятся вне правового поля. Не исключено, что владельцев точек питания ждут проверки. Также в ходе встречи сообщили, что для таких заведений необходима разработка правовой базы.

Отметим, что рестораны на набережной — популярные места отдыха не только у местных, но и у гостей Ростова-на-Дону. Особенно в весенне-летний период.