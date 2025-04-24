Все рестораны на воде в Ростове могут быть незаконными

Все плавучие рестораны на ростовской набережной не имеют законного статуса. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на председателя совета директоров АО «Ростовский порт» Олега Грызлова. Этот вопрос обсудили во время круглого стола ТПП по вопросам правового статуса морских портов Азова и Ростова.
По словам спикера, все существующие рестораны-причалы на набережной Донской столицы находятся вне правового поля. Не исключено, что владельцев точек питания ждут проверки. Также в ходе встречи сообщили, что для таких заведений необходима разработка правовой базы.
Отметим, что рестораны на набережной — популярные места отдыха не только у местных, но и у гостей Ростова-на-Дону. Особенно в весенне-летний период.