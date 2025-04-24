Все рестораны на воде в Ростове могут быть незаконными

Все плавучие рестораны на ростовской набережной не имеют законного статуса. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на председателя совета директоров АО «Ростовский порт» Олега Грызлова. Этот вопрос обсудили во время круглого стола ТПП по вопросам правового статуса морских портов Азова и Ростова.