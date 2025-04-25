Жители Новороссийска пожаловались на резкий запах нефтепродуктов

В Новороссийске зафиксированы многочисленные жалобы горожан на ощутимый запах нефтепродуктов в атмосфере.
Контрольно-ревизионное управление городской администрации связывает периодическое возникновение этого запаха с неблагоприятными погодными условиями, способствующими концентрации летучих меркаптанов — насыщенных углеводородов — в воздухе во время погрузки нефтепродуктов.
Администрация Новороссийска проинформировала надзорные ведомства о поступивших жалобах для выявления источника загрязнения и принятия необходимых мер в рамках их компетенции.
В городе ведется непрерывный мониторинг состояния атмосферного воздуха посредством пяти стационарных экологических постов. При обнаружении превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) информация оперативно передается в контролирующие органы. Подчеркивается, что наличие специфического запаха не всегда свидетельствует о превышении установленных нормативов ПДК.
Ранее власти Геленджика сообщали, что источником аналогичного неприятного запаха в их городе являются резервуары танкеров, находящихся на рейде вблизи Новороссийска.