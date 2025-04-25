Жители Новороссийска пожаловались на резкий запах нефтепродуктов

В городе ведется непрерывный мониторинг состояния атмосферного воздуха посредством пяти стационарных экологических постов. При обнаружении превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) информация оперативно передается в контролирующие органы. Подчеркивается, что наличие специфического запаха не всегда свидетельствует о превышении установленных нормативов ПДК.