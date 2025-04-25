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Куда воронежцам сходить на выходных

Рассказываем о самых интересных мероприятиях.

Источник: АиФ Воронеж

26 апреля.

Театр оперы и балета.

  • 16:00 | Экскурсия «Вселенная театра» | 16+
  • 18:00 | Балет «Корсар» | 6+

Никитинский театр.

  • 18:00 | «Бойня № 5» | 18+

Театр «Кот».

  • 18:00 | «Призраки Додо или 13 историй о любви» | 16+

Новый театр.

  • 16:00, 19:00 | «Мой дедушка был вишней» | 6+

Воронежская филармония.

  • 18:00 | Мужской хор «ART"o’dox», Воронежский академический симфонический оркестр, дирижёр — Игорь Вербицкий | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

  • 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
  • 11:00 | Торжественное открытие сезона и выставки «Археологические древности Великого Дона» | 6+
  • 12:00 | Лекция «Забытые образы каменного века» | 6+
  • 13:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 13:15 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита».
  • 15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

27 апреля.

Театр оперы и балета.

  • 12:00 | Балет «Корсар» | 6+
  • 18:00 | Оперетта «Здрасьте, я ваша тётя» | 12+

Никитинский театр.

  • 18:00 | «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+

Театр «Кот».

  • 18:00 | «Алхимики» | 16+

Новый театр.

  • 19:00 | «Великий человек» | 16+

Воронежская филармония.

  • 18:00 | Концерт Воронежского академического симфонического оркестра и студентов ВМК им. Ростроповичей | 6+

Воронежский концертный зал.

  • 12:00 | Спектакль «Раз — горох, два — горох… “| 0+
  • 19:00 | Евгений Гришковец “Когда я боюсь” | 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

  • 12:00 | Программа с кормлением “Веселые капуцины” | 0+

Музей-заповедник “Костёнки”.

  • 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
  • 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 12:00 | Пешая экскурсия “Костенки без палеолита” | 6+
  • 15:00 | Театрализованная экскурсия “Оживший каменный век” | 6+