Куда воронежцам сходить на выходных

26 апреля.
Театр оперы и балета.
- 16:00 | Экскурсия «Вселенная театра» | 16+
- 18:00 | Балет «Корсар» | 6+
Никитинский театр.
- 18:00 | «Бойня № 5» | 18+
Театр «Кот».
- 18:00 | «Призраки Додо или 13 историй о любви» | 16+
Новый театр.
- 16:00, 19:00 | «Мой дедушка был вишней» | 6+
Воронежская филармония.
- 18:00 | Мужской хор «ART"o’dox», Воронежский академический симфонический оркестр, дирижёр — Игорь Вербицкий | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
- 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
- 11:00 | Торжественное открытие сезона и выставки «Археологические древности Великого Дона» | 6+
- 12:00 | Лекция «Забытые образы каменного века» | 6+
- 13:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 13:15 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита».
- 15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
27 апреля.
Театр оперы и балета.
- 12:00 | Балет «Корсар» | 6+
- 18:00 | Оперетта «Здрасьте, я ваша тётя» | 12+
Никитинский театр.
- 18:00 | «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+
Театр «Кот».
- 18:00 | «Алхимики» | 16+
Новый театр.
- 19:00 | «Великий человек» | 16+
Воронежская филармония.
- 18:00 | Концерт Воронежского академического симфонического оркестра и студентов ВМК им. Ростроповичей | 6+
Воронежский концертный зал.
- 12:00 | Спектакль «Раз — горох, два — горох… “| 0+
- 19:00 | Евгений Гришковец “Когда я боюсь” | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
- 12:00 | Программа с кормлением “Веселые капуцины” | 0+
Музей-заповедник “Костёнки”.
- 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
- 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 12:00 | Пешая экскурсия “Костенки без палеолита” | 6+
- 15:00 | Театрализованная экскурсия “Оживший каменный век” | 6+