The Economist представил обложку с отсчетом до конца полномочий Трампа

Американский журнал The Economist поместил на обложку своего нового выпуска изображение перебинтованного орла с обратным отсчетом дней до окончания президентского срока Дональда Трампа.
«Дональд Трамп уже нанес Америке непоправимый вред. Удастся ли его революционный проект?», — сказано в подписи к обложке нового выпуска в аккаунте издания в соцсети Х*.
Как напоминает журнал, до конца президентского срока Дональда Трампа остался 1361 день.
Ранее в апреле The Economist поместил на обложку нового выпуска Дональда Трампа, который при помощи пилы отделяет страну от остального мира. Соответствующая иллюстрация была связана с решением лидера США ввести повышенные пошлины на импорт из большинства государств.
* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.