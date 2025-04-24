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The Economist представил обложку с отсчетом до конца полномочий Трампа

The Economist напомнил, что до конца полномочий Дональда Трампа остался 1361 день.

Источник: Аргументы и факты

Американский журнал The Economist поместил на обложку своего нового выпуска изображение перебинтованного орла с обратным отсчетом дней до окончания президентского срока Дональда Трампа.

«Дональд Трамп уже нанес Америке непоправимый вред. Удастся ли его революционный проект?», — сказано в подписи к обложке нового выпуска в аккаунте издания в соцсети Х*.

Как напоминает журнал, до конца президентского срока Дональда Трампа остался 1361 день.

Ранее в апреле The Economist поместил на обложку нового выпуска Дональда Трампа, который при помощи пилы отделяет страну от остального мира. Соответствующая иллюстрация была связана с решением лидера США ввести повышенные пошлины на импорт из большинства государств.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.