Доллару предсказали рост по отношению к рублю в ближайшее время

Доллар может немного вырасти по отношению к отечественной валюте на следующей неделе. Таким прогнозом с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился финансист, специалист по фондовому рынку Александр Шепелев.
— На предстоящей неделе доллар будет стоить около 85 рублей, так как завершится налоговый период в России и ожидается смягчение монетарного сигнала при сохранении текущей ключевой ставки в 21%, — объяснил эксперт.
Он добавил, что также может увеличиться спрос на иностранные деньги перед майскими праздниками в связи с поездками россиян за границу.
По данным издания, 24 апреля цена доллара составила более 82 рублей.
Ранее «Известия» сообщили, что главным давящим на рубль фактором остается сокращающееся внешнеторговое сальдо. Импортеры на фоне крепкого рубля наращивают объемы закупок из-за рубежа и стремятся купить как можно больше валюты. А экспортеры, в свою очередь, приносят меньше валюты на российский рынок, так как нефть продолжает дешеветь на фоне торговых войн США.
При этом, общий настрой по рублю на этой неделе можно охарактеризовать как сдержанно позитивный, передает RT.