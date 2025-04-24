Доллару предсказали рост по отношению к рублю в ближайшее время

Ранее «Известия» сообщили, что главным давящим на рубль фактором остается сокращающееся внешнеторговое сальдо. Импортеры на фоне крепкого рубля наращивают объемы закупок из-за рубежа и стремятся купить как можно больше валюты. А экспортеры, в свою очередь, приносят меньше валюты на российский рынок, так как нефть продолжает дешеветь на фоне торговых войн США.