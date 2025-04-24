«От ожогов до некроза»: хирург раскрыл опасность йода

Он добавил, что йода в больших количествах может оказывать токсическое воздействие на организм, а в некоторых случаях вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Поэтому сегодня вместо йода чаще используют антисептики на основе хлоргексидина, медицинские повязки и гидрогелевые средства, ихтиоловую мазь или зеленку. Перекись Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что перекись водорода не обладает антисептическим действием и не заживляет. Применять его можно для очистки раны от грязи, однако, избавиться от инфекций и микробов он не поможет.