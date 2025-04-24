«От ожогов до некроза»: хирург раскрыл опасность йода

Йод довольно долго считался едва ли не лучшим средством для обеззараживания и обработки открытых ран. Однако, современные врачи предпочитают отказываться от него из-за ряда побочных эффектов, об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» врач-хирург Эльвин Гусейнов.
— Одним из основных недостатков йода является его агрессивное воздействие на живые ткани, поэтому йод не подходит для обработки открытых ран. Спиртовые растворы йода могут вызывать химические ожоги, вызывая некроз тканей. В результате обработка раны йодом может замедлиться процесс заживления и увеличиться риск инфекции, — заявил доктор.
Он добавил, что йода в больших количествах может оказывать токсическое воздействие на организм, а в некоторых случаях вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Поэтому сегодня вместо йода чаще используют антисептики на основе хлоргексидина, медицинские повязки и гидрогелевые средства, ихтиоловую мазь или зеленку. Перекись Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что перекись водорода не обладает антисептическим действием и не заживляет. Применять его можно для очистки раны от грязи, однако, избавиться от инфекций и микробов он не поможет.
По данным 360.ru, даже небольшая рана может стать причиной инфекции. Ее необходимо закрыть стерильной повязкой или пластырем. Если порез глубокий или не останавливается кровотечение, нужно обратиться к врачу.