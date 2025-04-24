Лепс отреагировал на рекордные гонорары Кадышевой: «Я не откажусь, если заплатят»

Надежда Кадышева оказалась самой высокооплачиваемой российской артисткой, гонорары за ее выступления на корпоративах даже больше, чем у Григория Леса. Она берет 10 млн рублей, а ведь до недавнего времени было известно, что исполнитель «Рюмки водки» почти безусловный лидер в этом вопросе.