Лепс отреагировал на рекордные гонорары Кадышевой: «Я не откажусь, если заплатят»

Надежда Кадышева оказалась самой высокооплачиваемой российской артисткой, гонорары за ее выступления на корпоративах даже больше, чем у Григория Леса. Она берет 10 млн рублей, а ведь до недавнего времени было известно, что исполнитель «Рюмки водки» почти безусловный лидер в этом вопросе.
На МУЗ-ТВ «Золотые Хиты!» Григорий Лепс затронул тему гонораров. Артист появился на концерте и, конечно же, его не могли не спросить о финансах.
Артист отметил, что он человек не скромный, так что стремиться к статусу самого высокооплачиваемого не спешит.
— Я скромный человек. Зачем? Не планирую. Я не откажусь, если заплатят. Мне моих гонораров пока хватает, не жалуюсь, — сказал он порталу «Страсти».
Тем временем, директор народной артистки России Надежды Кадышевой Владислав Дорофеев в беседе с RT отметил, что у артистки большие планы. Она намерена выходить с концертами на крупные площадки.
Ранее, депутат Нина Останина осудила артистов, выступающих на концертах к 9 Мая за миллионы.
— Я не могу себе представить, чтобы в годы Великой Отечественной войны артисты ехали и с бойцов деньги собирали, — сказала она 360.ru.
Группы «Чили» и «Агата Кристи» отправятся в якутский город Нерюнгри, где выступят 9 Мая с 45-минутной программой за 7,15 млн рублей, пишет Царьград.