Назван законный способ поделить имущество при разводе без суда

Разделить имущество при разводе можно не доводя дело до суда. Заключить мирное соглашение, при этом, законно зафиксировав все договоренности на бумаге, возможно у нотариуса, об этом сообщил в разговоре с изданием «Газета.Ru» адвокат Илья Бахилин.
— Имущество при разводе делится как в принудительном порядке через суд, так и по договоренности. Есть два варианта, как зафиксировать эту договоренность. Можно сделать это через суд, заключив мировое соглашение, но гораздо проще будет обратиться к нотариусу, — рассказал специалист.
Он уточнил, что договоренности, закрепленные нотариально, нельзя будет отменить по желанию или прихоти одного из супругов.
Ранее 360.ru предупредил, что имущество, приобретенное в гражданском браке, не считается совместно нажитым и не подлежит разделу в случае расторжения отношений. Также невозможно будет вернуть деньги, потраченные на подарки бывшему партнеру.
С 1 января 2025 года в России резко увеличилась государственная пошлина за развод. Теперь супружеские пары, решившие расторгнуть брак, платят 5000 рублей вместо 650, передал «Царьград».