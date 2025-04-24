Назван законный способ поделить имущество при разводе без суда

— Имущество при разводе делится как в принудительном порядке через суд, так и по договоренности. Есть два варианта, как зафиксировать эту договоренность. Можно сделать это через суд, заключив мировое соглашение, но гораздо проще будет обратиться к нотариусу, — рассказал специалист.