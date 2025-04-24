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Назван законный способ поделить имущество при разводе без суда

Адвокат Бахилин: поделить имущество при разводе можно у нотариуса.

Источник: Комсомольская правда

Разделить имущество при разводе можно не доводя дело до суда. Заключить мирное соглашение, при этом, законно зафиксировав все договоренности на бумаге, возможно у нотариуса, об этом сообщил в разговоре с изданием «Газета.Ru» адвокат Илья Бахилин.

— Имущество при разводе делится как в принудительном порядке через суд, так и по договоренности. Есть два варианта, как зафиксировать эту договоренность. Можно сделать это через суд, заключив мировое соглашение, но гораздо проще будет обратиться к нотариусу, — рассказал специалист.

Он уточнил, что договоренности, закрепленные нотариально, нельзя будет отменить по желанию или прихоти одного из супругов.

Ранее 360.ru предупредил, что имущество, приобретенное в гражданском браке, не считается совместно нажитым и не подлежит разделу в случае расторжения отношений. Также невозможно будет вернуть деньги, потраченные на подарки бывшему партнеру.

С 1 января 2025 года в России резко увеличилась государственная пошлина за развод. Теперь супружеские пары, решившие расторгнуть брак, платят 5000 рублей вместо 650, передал «Царьград».