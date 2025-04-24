Названы полезные свойства воды с лимонам и имбирем

Стакан воды с лимоном и имбирем способен оказать благотворное влияние на здоровье организма, в том числе, на работу желудочно-кишечного тракта. О свойствах напитка сообщила «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева.
— Лимон и имбирь содержат большое количество полезных веществ, связанных с подавлением воспалительных процессов, влиянием на моторику ЖКТ", — заявила медик.
Она уточнила, что полезно также и употребление простой воды — со стороны ЖКТ вода помогает поддерживать нормальную работу кишечника, помогая предотвращать запоры.
Однако, если у человека повышенная кислотность, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки — лимон противопоказан, потому что является раздражающим фактором, передает телеканал «Царьград».
Кстати, лучше всего пить теплую воду. Организм испытывает стресс от употребления холодной жидкости. Это приводит к следующим реакциям со стороны ЖКТ: происходит сжатие сосудов, ухудшается кровоснабжение органов, сообщил 360.ru.