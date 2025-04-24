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Названы полезные свойства воды с лимонам и имбирем

Гастроэнтеролог Ковалева: вода с лимоном и имбирем поможет работе ЖКТ.

Источник: Комсомольская правда

Стакан воды с лимоном и имбирем способен оказать благотворное влияние на здоровье организма, в том числе, на работу желудочно-кишечного тракта. О свойствах напитка сообщила «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева.

— Лимон и имбирь содержат большое количество полезных веществ, связанных с подавлением воспалительных процессов, влиянием на моторику ЖКТ", — заявила медик.

Она уточнила, что полезно также и употребление простой воды — со стороны ЖКТ вода помогает поддерживать нормальную работу кишечника, помогая предотвращать запоры.

Однако, если у человека повышенная кислотность, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки — лимон противопоказан, потому что является раздражающим фактором, передает телеканал «Царьград».

Кстати, лучше всего пить теплую воду. Организм испытывает стресс от употребления холодной жидкости. Это приводит к следующим реакциям со стороны ЖКТ: происходит сжатие сосудов, ухудшается кровоснабжение органов, сообщил 360.ru.