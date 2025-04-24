В ГД предложили увеличить минимальную сумму долга при выезде за границу

«Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 федерального закона “Об исполнительном производстве”, согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.