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Россияне не сдают билеты после землетрясения в Турции

Сейсмологи не планируют новых подземных толчков.

Источник: Комсомольская правда

Недавнее землетрясение в Стамбуле не отпугнуло клиентов. Россияне не стали массово возвращать забронированные ранее билеты.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина подтвердила, что к Турции всегда есть стабильный интерес. Природные катаклизмы не повлияли ни на период майских праздников, ни на летнее время.

— Волнений, запросов на переносы или аннуляцию туров у наших клиентов нет, — подчеркнула она в беседе с «Постньюс».

Эксперт так же отметила, что природные катаклизмы редко влияют на динамику бронирований. Если снижение и есть, то на очень непродолжительный срок и все быстро возвращается к докризисным показателям.

В случае непредвиденных ситуаций турфирмы часто идут навстречу и готовы вернуть средства за билеты или пойти на перенос поездки.

После землетрясения в Стамбуле было зафиксировано 127 афтершоков. Самый мощный толчок продолжался 13 секунд. Жертв и разрушений нет, но жители были сильно напуганы. К врачам обращались только с легкими травмами.