Россияне не сдают билеты после землетрясения в Турции

Недавнее землетрясение в Стамбуле не отпугнуло клиентов. Россияне не стали массово возвращать забронированные ранее билеты.
Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина подтвердила, что к Турции всегда есть стабильный интерес. Природные катаклизмы не повлияли ни на период майских праздников, ни на летнее время.
— Волнений, запросов на переносы или аннуляцию туров у наших клиентов нет, — подчеркнула она в беседе с «Постньюс».
Эксперт так же отметила, что природные катаклизмы редко влияют на динамику бронирований. Если снижение и есть, то на очень непродолжительный срок и все быстро возвращается к докризисным показателям.
В случае непредвиденных ситуаций турфирмы часто идут навстречу и готовы вернуть средства за билеты или пойти на перенос поездки.
После землетрясения в Стамбуле было зафиксировано 127 афтершоков. Самый мощный толчок продолжался 13 секунд. Жертв и разрушений нет, но жители были сильно напуганы. К врачам обращались только с легкими травмами.