Как выгодно сдать квартиру: советы инвестора

Выбирая недвижимость для последующей сдачи в аренду обязательно обратите внимания на ее место расположения — жилье должно находиться поблизости к центру или доступности к транспорту, это повысит его привлекательность. Этот и другие способы поднять стоимость аренды озвучил в разговоре с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег Александр Бахтин.