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Как выгодно сдать квартиру: советы инвестора

Инвестстратег Бахтин: хороший ремонт повысит аренду жилья на 10−20%

Источник: Комсомольская правда

Выбирая недвижимость для последующей сдачи в аренду обязательно обратите внимания на ее место расположения — жилье должно находиться поблизости к центру или доступности к транспорту, это повысит его привлекательность. Этот и другие способы поднять стоимость аренды озвучил в разговоре с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег Александр Бахтин.

— На цену аренды влияет близость к центру города и метро, например. Но если это уже никак не поменять, можно поднять ценник только за счет ремонта. Практичный ремонт, наличие базовой техники и чистой сантехники позволяет сдать жилье на 10−20% дороже, — объяснил эксперт.

Специалист уточнил, что завышение цены вряд ли увеличит доход и скорее повлечет простои, которые могут повторяться несколько раз в год.

Тем временем, для снижения уровня мошенничеств в сфере аренды жилья в России предлагают ввести регистрацию договоров найма недвижимости в МФЦ, передает RT.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что Госдума рассматривает изменение закона об аренде жилья: депутат Ярослав Нилов поясняет необходимость письменного согласия соседей. Инициатива направлена на защиту прав постоянных жителей от неудобств, связанных с арендаторами.