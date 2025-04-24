Каллас объявила о выделении 60 миллионов евро на милитаризацию Молдавии

Глава евродипломатии Кая Каллас объявила о выделении на милитаризацию Молдавии 60 миллионов евро, заявление прозвучало в ходе её визита в Кишинёв.
Речь идёт о дополнительной сумме, которая может «усилить ПВО».
«Мы согласовали дополнительный пакет помощи для Молдавии в 60 миллионов евро. Это, в том числе, включает усиление возможностей противовоздушной обороны», — сказала Каллас в ходе встречи с представителями средств массовой информации в молдавской столице.
Каллас уточнила, что данные средства будут предоставлены Кишинёву из внебюджетного Европейского фонда мира. «Значительная часть» этого фонда предназначена для финансирования расходов государств ЕС для военных поставок Киеву.
Молдавской стороне из данного фонда ранее в общей сложности было передано 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что план Каллас по созданию фонда в 40 миллиардов евро для Украины провалился.