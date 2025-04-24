Россияне поделились планами на майские праздники

Жители России рассказали о своих планах на майские каникулы, как оказалось, примерно каждый третий собирается провести весенние деньки на приусадебном участке. К такому выводу пришли аналитики в результате опроса, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».
Каждый третий опрошенный планирует провести майские праздники на даче или в загородном доме. Из них больше половины заранее взяли дополнительные выходные, чтобы объединить праздники в более продолжительный период, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что основным занятием на даче, по словам россиян, станут встречи с родными и близкими.
При этом, каждый четвертый опрошенный все же планирует короткую поездку по стране на несколько дней и без больших затрат.
Чтобы сэкономить, отдохнуть на майских можно на бесплатных экскурсиях, концертах, выставках или кинопоказах, которые традиционно организуют в Москве. Тогда программа майских праздников будет более яркой и не потребуют значительных финансовых вложений, сообщил 360.ru.
Тех, кто все же будут работать на майских, ждет прибавка. За работу в праздничные дни гражданин должен получить оплату как минимум в двойном размере или ему должен быть предоставлен отгул в рабочее время за работу в праздничные выходные дни, передает телеканал «Царьград».