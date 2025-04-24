Россияне поделились планами на майские праздники

Тех, кто все же будут работать на майских, ждет прибавка. За работу в праздничные дни гражданин должен получить оплату как минимум в двойном размере или ему должен быть предоставлен отгул в рабочее время за работу в праздничные выходные дни, передает телеканал «Царьград».