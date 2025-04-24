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Перечислены продукты, необходимые для работы мозга

Нутрициолог Ильичева посоветовала есть рыбу и яйца для работы мозга.

Источник: Комсомольская правда

Правильное питание способно поддержать работу мозга и улучшить когнитивные функции. О том, какие продукты следует выбирать, сообщила в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» нутрициолог Ольга Ильичева.

— Омега-3 содержатся в жирной морской рыбе, такой как лосось, скумбрия, сардины. Исследования показывают, что регулярное потребление омега-3 может способствовать улучшению когнитивных функций и снижению риска деменции, — заявила специалист.

Эксперт также рекомендовала добавить в рацион яйца и печень — в них содержится холин, который участвует в регуляции памяти и внимания.

Также не лишним будет добавить в меню мясо, свежие овощи и фрукты, ягоды, зелень, уточнила нутрициолог.

По данным Life.ru, любимые многими мандаринки очень полезны для мозга. Как и в других цитрусовых, в них содержатся полезные вещества, помогающие улучшить память. А употребление сока мандаринов может улучшить умственную работоспособность и повысить навык обучаемости.

Ранее 360.ru сообщил, что на фоне эмоциональных перегрузок человек может столкнуться с нарушениями в работе краткосрочной памяти, поэтому важно уделять особое внимание своему психическому состоянию.