Названа хитрость, которая поможет спасти бабушек и дедушек от мошенников

Защитить пожилых родственников от мошенников поможет хитрость, например, кодовое слово, которое может быть известно только семье. Такой совет озвучила в разговоре с изданием «Газета.Ru» клинический психолог Елизавета Куликова.
— Иногда мошенники могут выдавать себя за близких людей или родственников. Можно внутри семьи обсудить какое-то кодовое слово специальное, и в случае такого звонка от мошенников, его спросить, — пояснила специалист.
Психолог также посоветовала добавить в телефон пожилого родственника несколько контактов близких, чтобы всегда были под рукой. И четко объяснить, как действовать в случае, если звонят подозрительные личности.
По данным телеканала «Царьград», мошенники придумывают фиктивные организации, чтобы похищать паспортные данные и деньги, обещая несуществующие социальные выплаты. МВД России предупреждает о необходимости защиты личных данных и советует избегать подозрительных веб-сайтов.
Ранее 360.ru сообщил, что полицейские в Москве задержали 14 человек, продававших БАДы под видом лекарств. Через сеть кол-центров мошенники звонили людям, нуждающимся в лечении, представлялись медиками и без осмотра ставили диагнозы.