В Белгородской области сгорел храмовый комплекс после атаки ВСУ

Mash сообщил, что в ночь на 20 апреля украинские беспилотники также атаковали дом настоятеля Нового Иерусалима отца Андрея. По данным Telegram-канала, жилище также полностью сгорело. Сам отец Андрей и члены его семьи не пострадали, так как в это время находились на пасхальной службе.