В Белгородской области сгорел храмовый комплекс после атаки ВСУ

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников полностью сгорел деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим. По данным SHOT, ВСУ атаковали храм как минимум дважды, мешая местным жителям и пожарным его тушить. В момент атаки внутри находилось четверо человек, никто из них не пострадал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
В белгородском селе Сухарево в результате атаки ВСУ полностью сгорел деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Информацию подтвердили Белгородская метрополия и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины. Мы четко понимаем, что это… спланированные удары. Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой», — заявил он.
По данным SHOT, внутри храма в момент удара находилось четыре человека, никто из них не пострадал.
ТАСС со ссылкой на замглавы администрации Валуйского округа Сергея Слесаренко передал, что причиной возгорания стали сбросы боеприпасов с украинских беспилотников. По данным SHOT, они, предварительно, велись с БПЛА «Баба-яга». В Белгородской метрополии сообщили, что местные жители пытались потушить возгорание, однако беспилотники продолжали атаковать храм.
«Изначально святыню атаковали два FPV-дрона, после возгорания удары по зданию нанесли еще два БПЛА», — говорится в публикации SHOT.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что ~украинская армия атаковала в том числе пожарные машины~. Гладков заявил, что Белгородская область никогда не забудет то, «как дронами не давали тушить пожар».
Храмовый комплекс Новый Иерусалим считается уникальной постройкой и одной из самых популярных в Белгородской области святынь. Его история началась в 2001 году с установки обетного креста, сейчас крестов восемь. Сам комплекс включает в себя храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божьей матери, часовню святой Марии Магдалины, кувуклию Гроба Господня, камень помазания, местную Голгофу и святую купель Апостола Иоанна Богослова.
ВСУ атаковали дом настоятеля.
Mash сообщил, что в ночь на 20 апреля украинские беспилотники также атаковали дом настоятеля Нового Иерусалима отца Андрея. По данным Telegram-канала, жилище также полностью сгорело. Сам отец Андрей и члены его семьи не пострадали, так как в это время находились на пасхальной службе.
20 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков публиковал информацию об ударе БПЛА по селам Валуйского муниципального округа. По его данным, в селе Сухарево после атаки загорелась кровля частного дома — возгорание ликвидировали пожарные. При этом о полностью сгоревших домах Гладков в тот день не сообщал.
Атаки на храмы.
ВСУ уже не впервые атакуют святыни. 17 апреля украинские военные также нанесли удар по храму-часовне в селе Зерново Брянской области. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что атака была совершена с помощью минометного оружия и дронов-камикадзе.
«Покушаясь на святыни, враг показывает свое истинное лицо. Они предали то, что веками наши предки сохраняли и передавали из поколения в поколение, — православную веру!» — заявил он.
В преддверии Вербного воскресенья ВСУ также сбросили боеприпас с беспилотника на территорию Свято-Покровского храма в Горловке. По словам мэра города Ивана Приходько, украинский снаряд не сдетонировал и в результате происшествия никто не пострадал.
В марте в селе Казинка Белгородской области в результате атаки беспилотников получил повреждения купол храма Казанской иконы Божией Матери.