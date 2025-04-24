Потливость и покраснения: врач раскрыла неочевидные симптомы опухоли надпочечника

Ранее RT сообщил, что у адренокортикального рака (опухоль коры надпочечника) наихудший прогноз. Он даёт наиболее яркую картину злокачественной опухоли — быстро растущего объёма, интоксикации. Именно поэтому важно как можно скорее обратиться к врачу для диагностики и лечения заболевания.