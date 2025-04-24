Потливость и покраснения: врач раскрыла неочевидные симптомы опухоли надпочечника

Иногда опухоль может проявляться неочевидными симптомами, например, при опухоли надпочечника у пациента наблюдаются потливость и ощущение дрожи, об этом сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» эндокринолог Камиля Табеева.
"Гормонально активная опухоль надпочечника чаще всего проявляется внезапным повышением систолического давления. Также могут наблюдаться бледность кожи или покраснения лица, сильное потоотделение, — пояснила врач.
Медик уточнила, что такого вида опухоль может наблюдаться у пациентов с диабетом при нормальной массе тела.
Ранее RT сообщил, что у адренокортикального рака (опухоль коры надпочечника) наихудший прогноз. Он даёт наиболее яркую картину злокачественной опухоли — быстро растущего объёма, интоксикации. Именно поэтому важно как можно скорее обратиться к врачу для диагностики и лечения заболевания.
Тем временем челябинские онкологи освоили технику удаления редких опухолей, локализованных на надпочечниках. Операции при таких заболеваниях требуют высокого мастерства и специфических навыков, но местным специалистам удалось поставить на поток проведение сложных вмешательств, передает 360.ru.