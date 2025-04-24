Врач развеяла популярные мифы о прививках

— Аутизм проявляется нарушением социального взаимодействия, его чаще всего обнаруживают после года. Большинство вакцин ребенок получает на первом году жизни, а вакцину против кори, краснухи и паротита — в год. Именно это и послужило поводом для псевдооткрытий связи вакцинации и аутизма. Однако после — не значит по причине, — объясняет доктор.