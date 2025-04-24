Врач развеяла популярные мифы о прививках

Большинство людей знают о необходимости прививок — они помогают защититься от тяжелого течения болезни и предотвращают эпидемии. Однако, вокруг вакцинаций все еще существует множество заблуждений, их развеяла в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-педиатр Юлия Лашкова.
Один из мифов связан с тем, что от прививок возникает аутизм и даже генетические мутации.
— Аутизм проявляется нарушением социального взаимодействия, его чаще всего обнаруживают после года. Большинство вакцин ребенок получает на первом году жизни, а вакцину против кори, краснухи и паротита — в год. Именно это и послужило поводом для псевдооткрытий связи вакцинации и аутизма. Однако после — не значит по причине, — объясняет доктор.
По словам врача, утверждение о том, что лучше переболеть, чем ставить прививку, также является мифом. Плюсами прививки является ее управляемость — человек получает предсказуемый результат в виде длительной защиты от повторного заболевания. Болезнь же может протекать тяжело и привести к долгосрочным осложнениям.
Ранее 360.ru сообщил, что заболеваемость такими болезнями, как корь и коклюш, остается высокой, и вакцинация — единственный способ обеспечить защиту. Осложнения от кори могут быть очень серьезными, включая слепоту и энцефалит.
По данным Life.ru, весной также рекомендуется сделать прививку от клещевого энцефалита.